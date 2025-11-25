К закладке фундамента развязки на улице Тихорецкой приступили в Краснодаре

Строители дорожной развязки на улицах Володарского и Тихорецкой перешли к основной фазе подготовительных работ. Они идут сразу на нескольких участках. В будущем эстакада станет частью Восточного транспортного коридора, который разгрузит мосты на Северной.

На нескольких улицах одновременно сейчас расчищают территорию от растительности и перекладывают инженерные коммуникации: линии связи, электро- и водоснабжения. Вместе с тем на улице Тихорецкой уже приступили к закладке фундамента опор.

«На этом участке сейчас устанавливается арматурный каркас фундамента. Потом все это зальется бетоном и появится опора для будущего путепровода. Чтобы удержать его, планируется сделать еще 15 таких опор», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Николай Тихий.

В планах строительство сразу двух путепроводов. Первый соединит улицу Тихорецкую с Володарского. Второй — съезд с Тихорецкой на Шевченко. Новый проект уже называют крупнейшим в городе с 2008 года. Он поможет разгрузить центральные дорожные артерии города, в первую очередь — улицу Северную.

«Требуется уделять внимание сразу всему комплексу на всех участках, так как его невозможно разделить на важные и неважные элементы», — рассказывает руководитель проекта Христофор Стешин.

Строительство ведется в рамках десятилетней программы развития улично-дорожной сети «25/35». Этот объект один из первых этапов масштабного преобразования. К середине следующего года планируют завершить подготовительный этап и переустройство всех коммуникаций. Это позволит приступить к основному строительству путепровода, подходов и реконструкции улиц.

Читайте также: в Краснодаре открыли проезд по Красных Партизан после устранения провала.

Подпишись, здесь всегда интересно.