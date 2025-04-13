К выпуску в природу готовят 35 птиц из Центра реабилитации в Анапе

Пернатых планируют выпустить специалисты Центра реабилитации птиц на улице Жемчужной в селе Витязево.

По словам сотрудницы центра Анастасии Дидан, сначала птица поступает на мойку. Ей оказывают помощь — делают зондирование, восполняют водно-солевой баланс, после чего чистят клюв и глаза, отмывают и принимают в стационар.

«В стационаре птицы находятся под наблюдением круглосуточно, где мы даем все необходимые лекарства, кормим, поем, следим. И после того, как птица уже перестала терять вес, начала сама кушать, прошла курс стационара, она отправляется в реабилитационный центр», — рассказала Дидан.

Как только пернатые начинают проявлять интерес к еде, их переселяют в большие бассейны. Когда птицы окончательно адаптируются, их готовят к выпуску. Сейчас птиц поступает мало — у них начался период гнездования, поэтому они улетают. В реабилитационном центре и стационаре сейчас находятся более 50 птиц. Около 35 из них проходят подготовку к выпуску в естественную природу, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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