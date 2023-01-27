К весне из Херсонской области планируют запустить автобусы в Краснодар, Сочи и Анапу
Общество
27.01.2023 07:31
О развитии автобусного сообщения в новом регионе РФ рассказал директор «Херсонтранса» Николай Остюченко.
«В дальнейшем автобусы запустим даже на материковую часть России — это Саратовская область, Краснодар, Анапа, Сочи. Ведем работу свою, чтобы как можно быстрее, к весне уже люди могли почувствовать полноту перевозок», — сообщил Остюченко.
Он уточнил, что с февраля из Херсонской области возобновят автобусное сообщение с Крымом и Севастополем. Билеты появятся в продаже с 1 февраля. Ожидается, что пассажиры будут быстрее проходить контроль на границе Херсонской области и Крыма, сообщает ТАСС.
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