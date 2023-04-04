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К весенней закладке новых виноградников приступили в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/k-vesennej-zakladke-novyh-vinogradnikov-pristupili-v-krasnodarskom-krae
К весенней закладке новых виноградников приступили в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 4 апреля сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

В Темрюкском районе, Анапе и Новороссийске уже высадили первые виноградники площадью в 440 га. Практически все новые саженцы выращены в кубанских питомниках.

Площадь виноградников региона в 2023 году увеличится и составит более 30 тыс. га. В 2022 году аграрии собрали рекордные 280 тыс. т винограда.

«Надеюсь, что погода позволит нам получить хороший урожай», — отметил Вениамин Кондратьев.

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