К уборке подсолнечника приступили аграрии в Краснодарском крае

Всего уберут свыше 485 тыс. га этой важнейшей масличной культуры.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что наибольшие площади подсолнечника в Кущевском и Каневском, Ейском и Крыловском, Каневском районах. По его словам, после уборки урожай отправят на заводы по производству масложировой продукции.

«В прошлом году в крае произвели около 1,1 млн т растительных масел. Доля Кубани в общероссийском производстве ― 20%», ― написал Кондратьев в Telegram.

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