К строительству детской поликлиники в Красноармейском районе приступят в августе

Сейчас в станице Полтавской проходит ремонт инфекционного отделения. Обновленную взрослую поликлинику и учреждения здравоохранения посетила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

«Новое отделение медицинской реабилитации появилось в поликлинике станицы Полтавской после реконструкции в прошлом году. Теперь здесь помогают людям восстанавливаться после тяжелых травм и инсульта. Также здесь полностью обновили помещение, теперь медицинский центр может принимать до 550 человек за смену», ― сообщает корреспондент Максим Шабалда.

Для этого здесь есть современные тренажеры. К каждому пациенту подход индивидуальный. Запрограммированная система позволяет больным заново учиться ходить. Перенесшие инсульт пациенты могут пройти лыжную тренировку прямо в кабинете.

«На этом аппарате происходит диагностика центральной нервной системы, вестибулярного аппарата, опорно-двигательной системы пациентов, также проходят тренировки», ― рассказывает старшая медсестра ФТО Красноармейской ЦРБ Галина Бутурлим.

Новое оборудование показали Анне Миньковой и во взрослой поликлинике. Эти аппараты позволяют лучше и быстрее ставить диагнозы пациентам.

«Важно, чтобы мы не упускали хронические заболевания, вовремя и своевременно ставили диагнозы, это напрямую влияет на качество и на продолжительность жизни, потому здорово, чтобы все поликлиники во всех муниципальных округах так выглядели. Мы к этому стремимся», ― отмечает замгубернатора.

Высокое качество лечения отмечают и посетители. Мария Ватлина водит ребенка на прогревание и электрофорез.

«Большое спасибо, что отремонтировали поликлинику, что есть оборудование новое. Изменения здесь кардинальные, очень комфортно ждать ребенка, в коридоре сплит-системы работают, обслуживающий персонал, медсестры», ― делится жительница Красноармейского района Мария Ватлина.

― Отличные кабинеты, доброжелательные доктора, хочу еще отметить стоматологическое отделение. Оно вообще изумительное.

В поликлинике проблем с кадрами нет. Кроме того, более 40 человек получают образование по целевому обучению. Будущих специалистов отбирают еще в школе.

― Мы готовим кадры со школы, там несколько этапов. На первом этапе мы отбираем детей с 8 по 11 классы, а именно детей, у которых высокий уровень эмпатии, потому что мы прекрасно понимаем, что есть критерии для будущих медиков.

Неподалеку возобновляется строительство детской поликлиники. Прошлый подрядчик не справился со своими обязательствами. Теперь уже новому предстоит реализовать проект.

― Мы понимаем эту ответственность. Примем все меры, чтобы войти в сроки и поликлинику сдать в этом году.

Масштабные работы проходят и в инфекционном отделение. Здание нуждалось в реконструкции. Теперь здесь появятся комфортные палаты, также обустроят отдельные душевые и санузлы. Ремонт проводит проверенный застройщик. По его словам, проблем со сдачей объекта не будет.

После завершения работ в станице Полтавской появится целый медицинский квартал, где людям смогут оказать необходимую помощь.

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