К сетевому газу подключили хутор Западный в Успенском районе

В эксплуатацию ввели подводящий газопровод протяженностью 7,6 км. Объект построили в рамках краевой программы «Развитие топливо-энергетического комплекса».

Как сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник, в текущем году по программе запланировали построить 170 км газопроводов различного давления, более 150 км из них уже готовы.

«Для нас важно, чтобы даже самые небольшие населенные пункты ощущали реальные изменения. Появление газа — это комфорт, тепло и уверенность людей в завтрашнем дне», — отметил Шапошник.

В торжественном мероприятии приняли участие глава района Геннадий Бахилин, заместитель министра ТЭК и ЖКХ региона Юрий Клесов, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Краснодар», ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» Геннадий Нараев.

Благодаря новым сетям подключить к газу можно 192 домовладения, фельдшерско-акушерский пункт, а также Дом культуры и молочно-товарную ферму.

«В хуторе уже стартовало строительство газораспределительных сетей в рамках догазификации. И сегодня мы подключили первое домовладение, в котором проживает семья участника специальной военной операции. Работы по подключению потребителей продолжаются», — отметил Нараев.

На Кубани в рамках программы догазификации сети довели до границ 91,7 тыс. земельных участков, полостью подключили 65,8 тыс. домовладений, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

