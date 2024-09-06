К сервису «Госуслуги» подключились 76 вузов России

Об этом 6 сентября в своем Telegram-канале рассказала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова. Она поделилась, что еще 90 университетов страны присоединятся к «Госуслугам» до конца 2024 года. Это позволит с 15 октября четверть студентов, аспирантов и ординаторов не носить с собой студенческие билеты.

«В числе более 640 тыс. учащихся и студенты Армавирского государственного педагогического университета. Они используют студенческие для покупки проездного со скидкой, посещения музеев, спектаклей и концертов, прохода на территорию учебного заведения. Кроме того, ребятам доступна и электронная зачетка. С ее помощью можно следить за своей успеваемостью», — уточнила Минькова.

Загрузить студенческий билет и зачетную книжку на «Госуслуги» можно здесь. После документы будут находиться в разделе «Образование», а в приложении сервиса они появятся в виде QR-кода. Если при загрузке своих данных на портал все действия выполнены правильно, но зачетка и студенческий там так и не появились, то студентам нужно обратиться в свое учебное заведение.

«Электронные документы можно по желанию использовать наравне с бумажным аналогом», — добавила вице-губернатор.

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