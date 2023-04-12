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К Радонице в Краснодаре запустят временные автобусные и трамвайные маршруты к кладбищам

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/k-radonitse-v-krasnodare-zapustyat-vremennye-avtobusnye-i-tramvajnye-marshruty-k-kladbishham
К Радонице в Краснодаре запустят временные автобусные и трамвайные маршруты к кладбищам
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В этом году праздник Радоницы на Кубани отметят 25 апреля (во вторник). В этот день по традиции многие люди отправятся на кладбища к могилам своих родственников.

В Краснодаре на Радоницу для удобства людей на Славянском и Новом городском кладбищах установят биотуалеты, обновят подъездные дороги, усилят контроль за безопасностью, а также запустят временные автобусные и трамвайные маршруты.

«Большое количество жителей и гостей города будут добираться на кладбища на общественном транспорте. Поэтому вводим дополнительные временные маршруты, а также корректируем существующие», — сообщил глава департамента транспорта Краснодара Андрей Белугин.

Так, с 22 до 25 апреля запустят дополнительные маршруты автобусов и троллейбуса:

— от микрорайона Гидростроителей до Славянского кладбища;

10К — от Комсомольского микрорайона до Славянского кладбища;

140К — от хутора Новый до нового кладбища в хуторе Копанском;

67К — от улицы Целиноградской до Славянского кладбища;

121К — от ТРЦ «Красная Площадь» до нового кладбища в хуторе Копанском;

12К — от улицы Володарского до улицы Круговой.

Кроме того, в эти дни к Славянскому кладбищу запустят пять трамвайных маршрутов: № (из Комсомольского микрорайона), (из Пашковского жилого массива), (из Юбилейного микрорайона), (с улицы Стасова), 21К (из Музыкального микрорайона), сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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