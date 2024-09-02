К проекту «Профориентация в медицину» на Кубани подключились 592 школьника

Проект «Профориентация в медицину», знакомит старшеклассников с работой медицинских учреждений. Его реализуют на базе центральной районной больницы Красноармейского района.

Привлечение кадров в амбулаторно-поликлиническое звено — одно из приоритетных направлений региональной программы модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение».

Главврач Красноармейской ЦРБ Андрей Бобров рассказал, что проект действует уже два года, и дает результаты.

«В прошлом году из 334 выпускников школ района больше 50 стали студентами медицинских учебных заведений. В том числе семеро — по целевому набору. В 2024 году участниками проекта стали уже 592 школьника», — сказал Бобров.

В рамках проекта школьникам также рассказывают, что необходимо для подготовки к поступлению в медицинские учебные заведения.

Экскурсии в медучреждения на Кубани проводят и для школьников из профильных классов. Так в Курганинске десятиклассники медико-биологического класса школы №1 посетили травматологическое отделение ЦРБ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: по нацпроекту в 2024 году на Кубани ремонтируют три поликлиники.