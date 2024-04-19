К последнему этапу рекультивации полигона ТКО приступили в Краснодаре

Работы ведут в рамках нацпроекта «Экология.

На полигоне площадью порядка 15 га уже закончили сложный и трудоемкий технический этап, отметил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник. По его словам, на объекте начался самый длительный этап рекультивации, который станет финальным, — биологический.

«Сейчас подрядчик ведет распределение плодородного слоя грунта и посев газонов. Завершить биологический этап планируем к концу сентября этого года», — добавил он.

Рекультивируемый полигон — наиболее крупный среди четырех объектов, где сейчас проводят подобные работы. Также на Кубани ликвидируют полигоны в Горячем Ключе, Славянске-на-Кубани и селе Кабардинка, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: мусорный полигон в Горячем Ключе рекультивируют до конца года.