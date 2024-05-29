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К первому этапу реконструкции «Южных прудов» приступили в Новороссийске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/k-pervomu-etapu-rekonstruktsii-yuzhnyh-prudov-pristupili-v-novorossijske
К первому этапу реконструкции «Южных прудов» приступили в Новороссийске
Фото t.me/kravchenko_glava_nvrsk

Работы выполняют в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

По словам мэра города-героя Андрея Кравченко, уже стартовали работы по расчетам инженерных сетей — электропотребления, водопотребления, водоотведения. Сначала водоем очистят от камыша и иловых отложений.

«Затем приступим к основным деталям благоустройства: обустройству вертикальной планировки, устройству бордюрного камня и покрытия, установке спортивной и детской площадок, оформление тропы здоровья и сенсорной дорожки», — написал Кравченко в Telegram.

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