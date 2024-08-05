К отопительному сезону готовы более 3 тыс. многоэтажек в Краснодаре

Больше половины многоквартирного фонда Краснодара уже готово к отопительному сезону. Об этом 5 августа сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов на совещании под председательством губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Глава Краснодара рассказал, что к отопительному сезону подготовили более 3 тыс. многоэтажек. Кроме того, к осенне-зимнему периоду подготовили 277 соцобъектов из 382.

«Теплоснабжающая инфраструктура играет важную роль. Более 3 млрд рублей, выделенных на модернизацию котельных и теплосетей, — это почти половина всех средств на подготовку к зиме. Мы должны понимать, как освоили эти деньги. Главная задача — не допускать аварий, обеспечить бесперебойную работу теплоснабжающей инфраструктуры и, соответственно, комфорт жителей в холодный сезон», — сказал Кондратьев.

Наибольшую часть тепловых сетей Краснодара эксплуатируют ООО «Краснодартеплоэнерго» и АО «Краснодартеплосеть». Общая их протяженность — 726 км. К отопительному сезону готово почти 80%. Работы ведутся и на котельных, они выполнены более чем на 63%.

Кондратьев поручил полностью завершить подготовку системы ЖКХ к 1 октября.

«С апреля мы работаем над тем, чтобы обеспечить горожан бесперебойной подачей тепла и горячей воды с наступлением холодов. Как говорится, готовим сани летом», — написал Наумов в Telegram.

Он также сообщил, что параллельно с подготовкой МКД и соцобъектов к отопительному сезону ведется и замена 2,33 км теплосетей, не прошедших испытаний на прочность. Работы планируют завершить до начала сентября, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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