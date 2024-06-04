К отдаленным солонцам в Кавказском заповеднике вертолетом доставили соль

Дикие животные пополняют запас полезных минералов на специальных солонцах, которые расположены на территории всего заповедника.

Однако ресурсов природных ресурсов не везде хватает на всех зверей, поэтому солонцы регулярно пополняются — сотрудники заповедника забрасывают соль тоннами при помощи вертолета.

В первый заброс в новом сезоне 3 тонны соляных камней распределили по 14 солонцам, которые находятся в основном в центре заповедника. На эту территорию завести груз можно только вертолетом. Такого количества соли животным хватит только на несколько недель, поскольку в скором времени эта подкормка закончится — минеральная подпитка нужна всем животным, чтобы восстановиться после зимы.

«Когда мы летели к солонцам, по пути на альпийских лугах наблюдали около 100 оленей и столько же зубров. Видели небольшие стада туров. Все они находились недалеко от солонцов — приходили за подпиткой после зимы. Это значит, что на этих солонцах уже через неделю-две соли не останется. Поэтому мы будем еще пополнять минеральные источники. Всего планируется за сезон забросить 20 тонн», — сказал замдиректора по охране территории Кавказского заповедника Геннадий Пилипенко.

Помимо соляных камней, на вертолете доставили материалы для строительства охранных домиков. Объекты уже построили, сейчас там начнут внутреннюю отделку. Летом этими постройками будут пользоваться госинспекторы во время обходов, а также научные сотрудники во время полевых работ, сообщает пресс-служба Кавказского биосферного заповедника.

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