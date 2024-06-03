Ученые в течение недели подсчитают число медведей в Кавказском заповеднике

Согласно прошлым подсчетам, в Кавказском заповеднике стабильно обитает около 300–350 медведей, иногда их число достигает 470 особей.

Учет численности кавказского бурого медведя проводят ежегодно в начале лета — когда у животных протекает миграция, и косолапые чаще проводят время в альпийской зоне. В этот период при ясной погоде их проще всего посчитать.

По сравнению со своими камчатскими собратьями, кавказский медведь — небольшой. Его вес в среднем — 120 кг, но порой встречаются особи до 270 кг. Другая особенность кавказского подвида — его рацион на 80% состоит из растительной пищи.

По мнению зоологов, тенденции к уменьшению численности медведей в Кавказском заповеднике нет. В течение года эти животные приходят в заповедник и уходят из него.

Также в конце июня ученые отправятся на учет копытных — тура и серны. В июле состоится учет зубра, а в сентябре — учет оленя на реву, сообщает пресс-служба Кавказского заповедника.

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