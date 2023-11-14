К Новому году ожидается рост объемов производства игристых вин в России до 10%

При этом отечественная продукция останется более доступной по сравнению с импортными винами и подорожает в допустимых для покупателей переделах, сообщили производители и эксперты винной отрасли.

В связи с ростом ввозных пошлин на вино доля российских вин на рынке возросла до 53,8%. Объем розничной продажи виноградного, игристого, ликерного вина и шампанского также увеличился на 6,7% за первые 10 месяцев этого года.

По словам директора Всемирной организации винного туризма по России Леонида Поповича, производственные мощности игристого вина в стране достаточны для удовлетворения спроса населения даже без импорта. Так, в прошлом году в натуральном выражении объем производства игристых вин в России увеличился на 42% по сравнению с предыдущим годом.

«Объемы производства уже возросли в пределах 7-8% по сравнению с прошлым годом, до 10% ожидается рост к концу этого года. Подорожания к новогодним праздникам точно не ожидается. Отечественные игристые вина останутся доступнее для покупателей, чем импортные», — сказал Попович.

Он добавил, что ближайшее повышение цен на игристые вина в России следует ожидать не раньше следующего года, и скорее всего их стоимость увеличится не более чем в пределах инфляции, сообщает ТАСС.

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