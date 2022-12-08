К нацпроекту «Производительность труда» присоединился маслоэкстракционный завод в Новопокровском районе

«Ровенский МЭЗ» стал участником нацпроекта «Производительность труда». Соответствующее соглашение руководство предприятия подписало соглашение с министерством экономики Краснодарского края и Региональным центром компетенций (РЦК).

Специалисты РЦК вместе с рабочей группой выберут эталонный участок и поток-образец для внедрения бережливых технологий. На предприятии организуют эргономичные рабочие места и проведут производственный анализ, чтобы выявить факторы, негативно влияющие на выработку, прибыль и качество продукции.

На маслоэкстракционном заводе производят 50 тыс. т подсолнечного масла и 40 тыс. т подсолнечного шрота в год. Мощность переработки — 110 тыс. т подсолнечника в год.

Завод работает на базе «Ровненского элеватора», который ранее также присоединился к нацпроекту. Там эксперты РЦК оптимизировали процесс первичной обработки семян подсолнечника.

«Сегодня мы уже подводим итоги внедрения бережливых технологий на элеваторе, который входит в группу компаний. Время процесса сокращено на 15%. Запасы, которые замедляют оборачиваемость активов, уменьшены на 17%, а выработка увеличена на 22%. Видя реальные результаты, руководство подключает к нацпроекту и другие предприятия», — сказал министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

На Кубани к нацпроекту уже присоединились 224 предприятия базовых несырьевых отраслей экономики. Это обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: комбинат бетонных изделий в Динском районе присоединился к нацпроекту «Производительность труда».