К майским праздникам на Крымском мосту увеличат число досмотровых комплексов

Об усилении безопасности на мосту через Керченский пролив перед открытием курортного сезона сообщил главы Крыма Сергей Аксенов в интервью журналистам.

Он уточнил, что сейчас среднее время ожидания для проезда по Крымскому мосту в час-пик составляет около 1 часа. При поступлении сигнала о ракетной опасности движение на мосту временно закрывают. В таких случаях время ожидания для автомобилистов может заметно увеличиться.

«В преддверии майских праздников и курортного сезона на Крымском мосту будет увеличено количество досмотровых комплексов», — написал Аксенов в Telegram.

Глава Крыма напомнил, что автомобильная дорога на полуостров из Ростовской области уже полностью отремонтирована.

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