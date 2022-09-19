К концу 2022 года в Краснодаре планируют высадить почти 25 тыс. саженцев

Фото пресс-службы мэрии Краснодара

В рамках акции «Краснодар — 10 000 деревьев» в городе появится около 17,8 тыс. молодых деревьев и кустарников.

«Да, от аварийных и больных деревьев необходимо избавляться, наводить санитарный порядок в городе — скверах, парках. Но если мы что-то убираем, то мы должны и высаживать что-то взамен. У нас красивый, зеленый, южный город. И он должен таким быть, а не казаться. И в первую очередь таким мы должны сделать его для наших детей», — сказал и. о. главы города Максим Слюсарев.

Замдиректора департамента городского хозяйства и ТЭК Алексей Бурлаков добавил, что этой осенью Центр озеленения и экологии Краснодара высадит 619 деревьев и 2 тыс. 578 кустарников. Они будут находится вдали от городских подземных и наземных коммуникаций. Насаждения не будут закрывать дорожные знаки для водителей и пешеходов. Также осенью запланирована высадка 300 деревьев вдоль железнодорожной линии по улице Новороссийской.

В середине октября в краевой столице продолжится акция «Краснодар — 10 000 деревьев». Мероприятие проходит в городе с 2019 года. Мэрия передаст администрациям внутригородских округов саженцы деревьев для последующей передачи и посадки управляющим компаниям, органам ТОС, ТСЖ, РЭП, депутатам городской Думы и общественным организациям.

Во время весеннего этапа 2022 года высадили 10 тыс. 700 насаждений. К концу года в планах высадить порядка 25 тыс. саженцев деревьев и кустарников.

Как заметила председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко, очень много саженцев принялось на месте посадки. Одним из таких хороших примеров озеленений является сквер «Субботний», сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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