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К капитальному ремонту в 2024 году готовы 50% муниципалитетов Краснодарского края

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/k-kapitalnomu-remontu-v-2024-godu-gotovy-50-munitsipalitetov-krasnodarskogo-kraya?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
К капитальному ремонту в 2024 году готовы 50% муниципалитетов Краснодарского края
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В их число входит 22 города и района. Здесь краткосрочные планы на следующий год уже утвердили.

Планы нужно воплотить в жизнь до 15 ноября. Врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник положительно оценил степень готовности муниципалитетов к капремонту.

«Значит, удалось наладить взаимодействие между собственниками квартир, администрациями муниципалитетов и Фондом капремонта. Чем раньше утвердим планы — тем быстрее приступим к ремонтам домов. Важно сохранить тот высокий темп работ, который набрали за последние годы», — отметил Шапошник.

Сейчас Фонд капитального ремонта ожидает краткосрочные планы на следующий год от оставшихся 22 муниципалитетов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», более 600 многоэтажек капитально отремонтируют в Краснодарском крае в 2024 году. Всего на капремонт многоквартирных домов, в том числе на замену лифтов, в регионе на будущий год предусмотрели около 5 млрд рублей.

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