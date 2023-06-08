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Более 600 многоэтажек капитально отремонтируют в Краснодарском крае в 2024 году

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-600-mnogoetazhek-kapitalno-otremontiruyut-v-krasnodarskom-krae-v-2024-godu
Более 600 многоэтажек капитально отремонтируют в Краснодарском крае в 2024 году
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всего на капремонт многоквартирных домов, в том числе на замену лифтов, в регионе на будущий год предусмотрели около 5 млрд рублей.

По словам замглавы Кубани Андрея Прошунина, на большинство многоквартирных домов запланировали сразу несколько видов работ.

«Комплексный ремонт — новый вектор развития системы капремонта в крае. Во-первых, это удобно для собственников. Во-вторых, позволяет продлить срок службы домов на многие годы», — отметил вице-губернатор.

Предложения о проведении капремонта направили собственникам помещений в 610 многоквартирных домах. Чтобы привести их в надлежащее состояние, планируют в следующем году выполнить более 1,1 тыс. видов работ по обновлению кровли, фасада и внутридомовых инженерных систем. Также предусмотрели замену 111 лифтов в 41 МКД.

Собственники до 1 сентября должны принять решение о проведении или переносе сроков ремонтных работ в домах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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