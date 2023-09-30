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К холодам готовят крупные подстанции Кореновского и Усть-Лабинского районов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/k-holodam-gotovyat-krupnye-podstantsii-korenovskogo-i-ust-labinskogo-rajonov
К холодам готовят крупные подстанции Кореновского и Усть-Лабинского районов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Энергетики Кубани перед отопительным сезоном ремонтируют питающие центры «Платнировская», «Сельхозтехника» и «Тенгинская» в Кореновском и Усть-Лабинском районах. 

Бесперебойная работа этих крупных подстанций позволит обеспечить надежным электроснабжением более 15 тыс. потребителей в муниципалитетах. Кроме того, качество электроснабжения повысится в ряде соцобъектов, сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

Сейчас специалисты «Россети Кубань» ремонтируют масляные выключатели и разъединители различного класса напряжения, а также приводят в порядок устройства релейной защиты и автоматики, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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