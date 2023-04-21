К городским кладбищам Новороссийска на Радоницу пустят 18 дополнительных автобусов
Общество
21.04.2023 16:29
На кладбище «Кабахаха» 23, 24 и 25 апреля с 8:00 от конечной на улице Кутузовской будут ходить автобусы № 2 и № 2М.
Также на это кладбище можно будет добраться на дополнительных автобусах, которые будут ходить от площади Свободы.
К Мефодиевскому кладбищу 23, 24 и 25 апреля с 8:00 жители смогут доехать от центрального входа на Мефодиевский рынок на улице Шаумяна.
Всего дополнительно будет задействовано 18 автобусов, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.
Читайте также: к Радонице в Краснодаре запустят временные автобусные и трамвайные маршруты к кладбищам.
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