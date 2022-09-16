Ко Дню города в Краснодаре откроется художественная выставка, посвященная истории города

Фото пресс-службы мэрии Краснодара

Художественная выставка «Екатеринодар-Краснодар» откроется 16 сентября в холле Муниципального концертного зала на улице Красной, 122. Экспозицию можно посетить до 25 сентября с 18:00 до 22:00.

Арт-проект насчитывает более 40 полотен 24 художников столицы Кубани. На картинах запечатлена история города от XVIII века до наших дней. Живописцы изобразили масляными красками самые узнаваемые достопримечательности и памятные места краевой столицы. От старинных особняков до скверов.

Среди авторов — члены Союза художников России, участники многочисленных всероссийских и международных выставок, форумов, арт-проектов и инсталляций, опытные педагоги. Их работы находятся в частных коллекциях, в том числе за рубежом.

Увидеть картины можно и на сайте в электронном каталоге. В будущем его планируется пополнить новыми работами. Вход на выставку бесплатный, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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