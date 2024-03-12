Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

К демонтажу крупных незаконных рекламных конструкций приступили в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/k-demontazhu-krupnyh-nezakonnyh-reklamnyh-konstruktsij-pristupili-v-krasnodare
К демонтажу крупных незаконных рекламных конструкций приступили в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Речь идет о рекламных объектах масштаба суперсайт. Это билборды большого формата. Работу по очистке краевого центра от таких сооружений проводят впервые.

Сейчас специалисты с помощью спецтехники проводят разбор конструкции на кольце улиц имени Дзержинского и 3-я Трудовая. До конца года планируют демонтировать еще пять крупных незаконных рекламных объектов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в этом году демонтируют 538 рекламных конструкций в краевой столице.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях