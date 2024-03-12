К демонтажу крупных незаконных рекламных конструкций приступили в Краснодаре

Речь идет о рекламных объектах масштаба суперсайт. Это билборды большого формата. Работу по очистке краевого центра от таких сооружений проводят впервые.

Сейчас специалисты с помощью спецтехники проводят разбор конструкции на кольце улиц имени Дзержинского и 3-я Трудовая. До конца года планируют демонтировать еще пять крупных незаконных рекламных объектов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в этом году демонтируют 538 рекламных конструкций в краевой столице.