К благоустройству сквера Памяти Героев-танкистов приступили в поселке Колосистом

Зеленую территорию в поселке Колосистом под Краснодаром приводят в порядок в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Сквер выбрали для благоустройства по итогам рейтингового голосования на 2024 год.

Сейчас на объекте проводят демонтажные работы. Работники вывезли старое детское игровое оборудование, урны, скамейки и ограждение. Помимо этого, специалисты снимают асфальт на существующих дорожках, на которые уложат тротуарную плитку.

Кроме того, в сквере откроют площадки для проведения культурно-массовых и военно-патриотических мероприятий. Территорию оснастят системой уличного освещения, видеонаблюдения, также ее оборудуют детским игровым и спортивным оборудованием, туалетным модулем. В сквере проведут озеленительные работы и построят парковку. В планах закончить благоустройство до конца сентября этого года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: благоустраивать сквер им. Гатова в Краснодаре начнут весной 2024 года.