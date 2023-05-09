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К 9 мая в центральном сквере Армавира отремонтировали фонтан «Победа»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/k-9-maya-v-tsentralnom-skvere-armavira-otremontirovali-fontan-pobeda
К 9 мая в центральном сквере Армавира отремонтировали фонтан «Победа»
Фото t.me/armawir_adm

Один из самых популярных фонтанов Армавира запустили в мае 2007 года. За более чем 15 лет технические системы износились, поэтому в марте этого года началась реконструкция.

Полностью заменили насосы, подсветку, систему управления и водопроводные трубы. Также усилили герметичность чаш фонтана и обновили облицовку. Подрядчики учли пожелания армавирцев, сохранив первозданный вид объекта. Кроме того, отремонтировали и рядом стоящий малый фонтан.

Сейчас оба фонтана функционируют в тестовом режиме. Пуско-наладочные работы пока продолжаются. К концу мая фонтаны заработают в штатном режиме и на полную мощность, сообщает пресс-служба администрации Армавира в Telegram.

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