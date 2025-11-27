К 9,5 годам приговорили экс-начальника собственной безопасности МВД Кубани

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор бывшему начальнику управления собственной безопасности МВД по Краснодарскому краю Дмитрию Фролову.

Его признали виновным в получении взятки. По версии следствия, с 2016 по 2020 год Фролов и еще ряд высокопоставленных сотрудников МВД Кубани время от времени получали взятки за крышевание работы сотрудников ГАИ на посту ДПС «Успенский» на федеральной трассе Р-217 «Кавказ» в Краснодарском крае.

Следователи установили, что на посту сотрудники ГАИ брали деньги с водителей, не привлекая их к ответственности за нарушение ПДД. Кроме того, они пропускали через пост машины, незаконно перевозящие товары.

Суд постановил назначить наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на 9,5 лет. И обязал выплатить штраф в 5 млн рублей. При этом суд признал Фролова невиновным в организации преступного сообщества, сообщает ТАСС.

