ВККС разрешила возбудить дело за взятку в 2,5 млн рублей против судьи из Адыгеи

Высшая квалификационная коллегия судей РФ 24 ноября в ходе заседания разрешила возбудить уголовное дело против судьи Шовгеновского районного суда Республики Адыгея Адама Воитлева. Его подозревают в получении взятки.

По данным следствия, Воитлев был и. о. председателя суда, когда получил через посредника 2 млн 500 тыс. рублей. За полученную взятк он снял арест с имущества подсудимого, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Также судья обещал помочь вернуть дело в прокуратуру.

Коллегия судей удовлетворила представление председателя СК РФ о даче согласия на возбуждение уголовного дела. Заседание прошло без Воитлева, сообщает ТАСС.

