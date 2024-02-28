К 8 марта в Россию через Кубань завезли 117 тонн мимозы из Абхазии

За последние сутки на таможенном посту в Адлере прошли контроль более 17 т цветов.

В общей сложности в преддверии 8 марта в Россию из Абхазии ввезли порядка 117 т цветов. Отмечается, что в этом году сезон мимозы начался раньше обычного — в первых числах февраля.

Необходимые таможенные операции в отношении хрупкого груза проводятся быстро и эффективно. Современные средства таможенного контроля позволяют идентифицировать цветы без выгрузки из транспорта, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарской таможни.

В 2024 году году объемы поставок мимозы из Абхазии ожидаются на уровне прошлого года — порядка 200 т цветов.

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