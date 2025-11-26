Logo
К 2036 году уровень гражданского самосознания у россиян должен достичь 95%
Президент России Владимир Путин 25 ноября подписал указ о стратегии государственной национальной политики РФ до 2036 года.

Согласно подписанному главой государства документу, стратегия должна способствовать сохранению исторически сложившегося единства государства, его территориальной целостности, сохранять и защищать культурную самобытность народов, обеспечивать конституционные права и свободы граждан.

Среди целевых показателей и ожидаемых результатов реализации стратегии указаны высокая степень гражданского самосознания и солидарности, сформированные ценностные идеалы, снижение количества конфликтов на национальной и религиозной почве.

Согласно указу, к 2036 году уровень гражданского самосознания у жителей страны должен достигать не менее 95%. Также доля граждан РФ, «положительно оценивающих отношения между представителями различных национальностей в месте своего проживания», должна быть не менее 85%.

До 80% должна увеличиться доля граждан, удовлетворенных качеством обеспечения своих национально-культурных потребностей, а число граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя национальной или языковой дискриминации, — до 90%.

