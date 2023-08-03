К 2026 году объем ВРП Краснодарского края превысит 4,7 трлн рублей

В краевом министерстве экономики представили предварительный прогноз социально-экономического развития Кубани на ближайшие три года.

Как отметил первый замглавы края Игорь Галась, экономика региона продолжает демонстрировать устойчивый рост, несмотря на санкции, обрушившиеся на Россию со стороны стран Запада.

«Динамика внутреннего регионального продукта за первое полугодие 2023 года оценена на уровне 103%. По итогам года мы ожидаем рост в 102,5%, а его номинальный объем может составить более 3,8 трлн рублей. Согласно прогнозу краевого минэка, начиная с 2024 года, экономика региона ускорит траекторию роста. В результате, в 2026 году объем ВРП превысит 4,7 трлн рублей», — сообщил вице-губернатор.

Игорь Галась добавил, что в этом году основной вклад в динамику ВРП будет внесен промышленным сектором, стройотраслью и потребительским рынком. Согласно предварительным данным, ожидается, что к 2024 году ВРП вырастет на 102,6%, к 2025 году — на 103,3%, а к 2026 году — на 103,4%.

В ходе разработки прогноза эксперты принимали во внимание как внешние риски, так и потенциальные возможности, которые открываются для региональной и российской экономики, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», все отрасли экономики Краснодарского края демонстрируют рост.