К 1 сентября восстановят движение на улице Красных Партизан в Краснодаре, ограниченное из-за строительства подземного перехода

Ход работ по строительству подземного перехода 10 июня проверил глава Краснодара Евгений Наумов. Сейчас на объекте продолжается укладка фундамента лестницы и тоннельной части перехода. Параллельно по нечетной стороне улицы строят ливневку.

Глава Краснодара отметил, что подрядчик должен увеличить число людей на объекте и до 1 сентября завершить работы на проезжей части, чтобы восстановить движение транспорта.

«Подземник должны построить четко по графику. Без переносов сроков. Это в интересах и пешеходов, и автомобилистов», — отметил Евгений Наумов.

По словам вице-мэра Владимира Архипова, строительство усложняет переустройство инженерных сетей.

Подземный переход строится шириной 4 м и длиной более 35 м будет оборудован лифтами и пандусами для маломобильных граждан. Финансирование на его строительство выделили из краевого бюджета в рамках программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: два подземных перехода откроют 9 июня возле кинотеатра «Аврора» в Краснодаре.