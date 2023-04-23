К 1 мая запустят морские рейсы из Сочи в Геленджик
Первым начнет курсировать скоростной катамаран «Грифон». Судно во время маршрута будет заходить и в Новороссийск.
«В дальнейшем, возможно, к середине мая к катамарану присоединится «Севастополь» – пассажирский теплоход на подводных крыльях. Оператором перевозок будет компания «ВодоходЪ»», — сообщили в АТОР.
Время в пути из Сочи до Геленджика составляет 3 часа 15 минут. Предполагается, что цена билетов на катамаран и комету останется примерно на уровне прошлого года. Например, в 2022 году стоимость билета на катамаран «Грифон» по маршруту Сочи — Геленджик составляла 3 тыс. рублей для взрослых, 2 тыс. рублей – для детей от 2 до 14 лет. Проезд для детей до 2 лет был бесплатный.
Билеты на морские рейсы появятся в продаже в ближайшее время. Их можно будет приобрести в кассах морпорта Сочи и на сайте оператора перевозок.
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