Изжога, боли в спине, бесплодие: врач рассказал, чем опасно утягивающее белье

Похудение — долгий процесс, а эффектно выглядеть в нарядном платье или костюме нужно уже сейчас. Обычно в таких случаях люди прибегают к помощи корректирующего белья.

О том, какому риску они подвергают свое здоровье, рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог, действительный член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии автор Telegram-канала «Доча, что ты ела?» Маргарита Арзуманян.

Врач напомнила, что жертвы во имя красоты стоит приносить лишь в разумных пределах. Ради стройной фигуры лучше скорректировать питание и посещать спортзал, но не увлекаться утягивающим бельем.

«Оно сдавливает внутренние органы и создает препятствия для дыхания, для нормального лимфообращения и кровообращения. Сдавливание в области эпигастрия может приводить к рефлюксу, забросу желудочного сока в пищевод, что, в свою очередь, вызовет изжогу и трудности с глотанием. Кроме того, при длительном ношении такого белья мышцы живота привыкают к фиксации снаружи и становятся дряблыми. Зажатые мышцы спины и позвоночный столб испытывают ненужное давление, что может привести к болям в спине», — предупредила Арзуманян.

Корректирующее белье шьют из эластичных тканей. В них совсем нет хлопка, а это может спровоцировать еще и кожные заболевания.

«Желательно, чтобы в составе нижнего белья было как можно больше хлопка, порядка 90%. А утягивающее белье, как правило, состоит из одной синтетики, в результате возможны различные проблемы с кожей, от дерматитов до грибковых поражений. Долгое ношение утягивающего белья может привести к фолликулиту — воспалению волосяного фолликула, а также к опрелости, которая проявляется в покраснении кожи, зуде и жжении», — сказала врач.

Она подчеркнула, что мужчинам тоже не стоит носить корректирующее белье. В их случае оно может негативно повлиять на половые органы и даже привести к бесплодию.

«Ношение облегающих мужских трусов повышает температуру внутри мошонки и ухудшает качество семенной жидкости. Дело в том, что процесс образования сперматозоидов происходит нормально лишь тогда, когда температура в семенниках на несколько градусов ниже температуры тела. Из-за перегрева и плохого кровообращения уменьшается выработка сперматозоидов. В перспективе это может привести к проблемам с фертильностью», — сказала Арзуманян.

Носить утягивающее белье без вреда для здоровья можно только в течение нескольких часов, не чаще одного-двух раз в неделю, сообщает радио Sputnik.

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