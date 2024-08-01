Известный рэпер Витя АК-47 «открыл фотобизнес» на пляже в Сочи

Популярный рэп-исполнитель из Свердловской области Витя АК-47 накануне опубликовал фотографию, где он стоит на пляже главного курорта России с картонной табличкой с надписью «Фото с рэпером 47 рублей».

«Говорил же, у меня свой бизнес в Сочи», — подписал фотографию в соцсетях Витя АК-47.

Витя АК-47 начал карьеру музыкального исполнителя в середине 00-х годов. Записывал совместные треки с Дмитрием Маликовым, Ольгой Бузовой, Instasamka, Смоки Мо, Ноггано и группой «Триагрутрика».

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