«Известия»: в РФ хотят запретить сдавать жилье посуточно без разрешения соседей

Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект, который устанавливает новые правила по сдаче помещений в жилых домах на сутки.

В частности, сдавать квартиру посуточно можно будет только в том случае, если это не создаст неудобств соседям, и они будут согласны, пишут «Известия» со ссылкой на комитет ГД по строительству и ЖКХ.

В проекте закона говорится, что подтвердить свое согласие должны будут не менее 75 % жильцов многоквартирного дома в ходе общего голосования.

Эксперты в сфере недвижимости отмечают, что законопроект, по сути, является запретительной мерой, поскольку получить такой процент согласий от соседей может быть невозможно. В качестве компромисса некоторые предложили получать согласие на посуточную аренду хотя бы только от соседей по этажу, а не у жильцов всего дома.

Кроме того, собеседники издания считают, что такая мера может ударить по туристам с ограниченным бюджетом, для которых снимать жилье в отелях на отдыхе дорого, создаст условия для теневой деятельности.

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