Извержение грязевого вулкана Шуго в Крымском районе сняли на видео

За вулканом Шуго под станицей Варениковской наблюдают с начала XX века. В сентябре из его кратера начали вырываться жидкие грязевые массы.

Извержение грязевого вулкана очевидцы сняли на видео и выложили в соцсети. Несмотря на с виду спокойное бульканье, находиться вблизи во время такой активности не стоит, посоветовал член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.

«Предсказать, когда начнет действовать вулкан, почти невозможно. Также трудно предугадать, как он будет вести себя: тихо извергаться или очень активно», — предупредил эксперт.

На кадрах туристы запечатлели относительно спокойную стадию, однако Шуго способен на большее. Например, три года назад из вулкана вылетали куски глины и камни на расстояние 30 м.

По словам специалистов, Шуго постоянно «работает», но большая часть процессов проходит под землей. Грязь и крупная порода может вырваться наружу, если земная кора начнет движение или давление газа в жерле увеличится.

«С ним надо быть очень осторожным. Если залезть внутрь, то можно провалиться в грязь и завязнуть. Если мощное извержение, то камни могут задеть людей, и они получат травмы», — рассказал Голубитченко.

В прошлый раз активность Шуго наблюдали в мае 2023 года, пишет «Комсомольская правда».

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