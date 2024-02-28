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Изуродовавшему знакомого тяпкой жителю Калининского района дали три года колонии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/izurodovavshemu-znakomogo-tyapkoj-zhitelyu-kalininskogo-rajona-dali-tri-goda-kolonii
Изуродовавшему знакомого тяпкой жителю Калининского района дали три года колонии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Калининский районный суд признал ранее судимого 40-летнего мужчину виновным в причинении тяжкого вреда здоровью опасного для жизни 59-летнему знакомому.

По данным следствия, подозреваемый в июле 2023 года находился в доме своего знакомого в состоянии алкогольного опьянения. Мужчины поссорились. В ходе конфликта гость нанес хозяину дома множественные удары частью сломанной металлической тяпки с деревянным черенком. Злоумышленник причинил знакомому тяжкие телесные повреждения опасные для жизни.

Суд признал мужчину виновным. С учетом обстоятельств преступления, личности подсудимого, признания вины и позиции прокуратуры района его приговорили к трем годам в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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