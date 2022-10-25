Изуродованная во время операции модель прокомментировала решение суда по делу хирурга из Краснодара

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Краснодаре 24 октября суд освободил от уголовной ответственности пластического хирурга, после операции у которого умерла пациентка.

Речь идет о пластическом хирурге, у которого в 2017 году после абдоминопластики (операции по уменьшению объема живота) умерла пациентка. Приговор по делу о причинении смерти по неосторожности вынес Первомайский районный суд Краснодара. Осужденного пластического хирурга освободили от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности преступления.

При этом еще одной жертвой пластического хирурга стала модель из Сочи, обладательница титула «Вице-миссис Россия International-2020» Юлия Тарасевич. Она выжила после пластической операции, но после вмешательства у нее перестали закрываться глаза, произошло скелетирование лица и пропала мимика.

«Вчера мне скинули эту информацию. Я понимаю, что он преступник. У него везде неосторожность. Это решение суда меня возмущает. Так случилось, и это расценили как причинение смерти по неосторожности… Я в ужасе, что совершив такое деяние, он продолжал работать и наше законодательство так лояльно к нему относится. Не понимаю, почему. По моему мнению, этот человек должен сидеть в тюрьме и как минимум должен быть лишен права вести какую-то хирургическую деятельность», — сказала Юлия Тарасевич.

По мнению модели, в то время, как одна девушка погибла, а она сама пытается хоть как-то восстановить свое лицо, хирург продолжает находиться на свободе и делать операции.

Защита пластического хирурга подала на апелляцию. По словам адвоката Андрея Тарана, экспертная комиссия три раза проверяла качество проведенной операции. Каждый раз эксперты приходили к заключению, что хирург выполнил операцию надлежащим образом. А те дефекты, о которых идет речь в приговоре суда, в дооперационный и послеоперационный период причинили другие сотрудники клиники, пишет АиФ-Юг.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сочинская модель лишилась мимики после пластической операции в краснодарской клинике. Пострадавшая девушка обратилась за помощью к правоохранителям. Пластическую операцию она делала в одной из клиник в Краснодаре. Повторную операцию для изуродованной пластическими хирургами жительницы Сочи провели в другой краснодарской клинике.