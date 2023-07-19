Изуродовал кувалдой и задушил: краснодарец убил мужчину под видом покупателя машины

Краснодарский краевой суд приговорил к 18 годам лишения свободы обвиняемого, который в декабре 2022 года убил продавца автомобиля.

Установили, что 44-летний мужчина ремонтировал автомобили во дворе своего дома и брал предоплату за работу. Однако при этом обязательства по срокам и стоимости ремонта он не исполнял, из-за чего накопил долги.

Из-за этого механик решил пойти на преступление. Он нашел объявление о продаже автомобиля на одном из сайтов. Под видом покупателя мужчина договорился с продавцом и решил его убить, чтобы забрать автомобиль бесплатно.

Продавец, 30-летний житель станицы Новотитаровской, 11 декабря 2022 года приехал в мастерскую в НСТ «Лекраспромовец» к покупателю. Злоумышленник дождался, пока мужчина подпишет договор купли-продажи на 450 тыс. рублей. После этого он воспользовался моментом и напал на продавца: не менее 4 раз ударил по голове кувалдой и задушил, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Когда убийца убедился, что продавец мертв, он упаковал труп в черные полиэтиленовые мешки, погрузил в украденный автомобиль и закопал на окраине поселка. Кувалду, лопату и телефоны убитого он выбросил на берегу водоема.

Знакомые стали искать мужчину, на что механик сказал, что купил машину, рассчитался с ним и отвез домой. К правоохранителям с заявлением о пропаже обратилась сестра продавца. Следователи в короткие сроки установили причастность мужчины к преступлению и задержали.

В суде обвиняемый вину признал и раскаялся, при этом отметив, что человека это все равно не вернет. Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде 18 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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