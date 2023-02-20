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Изрезал собутыльника и облил кипятком: 17-летний парень получил 4 года колонии в Горячем Ключе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/izrezal-sobutylnika-i-oblil-kipyatkom-17-letnij-paren-poluchil-4-goda-kolonii-v-goryachem-klyuche
Изрезал собутыльника и облил кипятком: 17-летний парень получил 4 года колонии в Горячем Ключе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Несовершеннолетний житель Горячего Ключа признан виновным в покушении на убийство 52-летнего мужчины.

По данным следствия, 2 ноября 2022 года около 22:00 в квартире на улице Терешковой в поселке Первомайском 17-летний подросток и его 52-летний сосед распивали алкоголь. В ходе застолья они поссорились.

Подросток не менее 15 раз ударил соседа кухонным ножом по туловищу. Когда мужчина упал, парень продолжил бить его руками и ногами. Потом он облил мужчину кипятком.

Пострадавшего доставили в реанимацию. Благодаря своевременной медпомощи мужчина остался жив. На несовершеннолетнего завели уголовное дело за покушение на убийство. Парень признал вину в полном объеме, написал явку с повинной.

Суд признал его виновным. В качестве смягчающего обстоятельства, помимо несовершеннолетнего возраста и явки с повинной, суд учел противоправное поведение потерпевшего, который проявлял агрессию и оскорблял подростка.

Горячеключевской городской суд приговорил парня к четырем годам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в воспитательной колонии, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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