Изображение доктора Айболита появилось на стенах поликлиники № 7 в Краснодаре

Главные герои из повести Корнея Чуковского «Айболит» теперь украшают коридоры лечебного учреждения. Их нарисовала местный художник в рамках проекта «Сказочная приемная».

«Доктор Айболит лечит зверушек, детки видят это. Понимают, что нестрашно ходить к врачам, потому что лечиться надо и взрослым, и детям, и даже зверушкам», — отметила художник Анна Собко.

«Многие родители и маленькие дети подходят и благодарят. Внимание рисунок привлекает, никто не проходит мимо, некоторые даже фотографируются», — рассказал главный врач детской городской поликлиники № 7 Краснодара Филоклис Пападопулос.

Проект «Сказочная приемная» стартовал на Кубани осенью прошлого года. Его организаторы — участники молодежного парламента Краснодара. В этом году художественный подарок детям планируют сделать в еще одной поликлинике Прикубанского округа Краснодара.

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