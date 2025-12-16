Изморозь, туман и гололед ожидаются в Краснодарском крае 17 декабря

В среду в регионе синоптики прогнозируют сухую и облачную погоду с переменным ветром 3-8 м/с.

Местами Краснодарский край окутает туман. Ночью и утром возможны гололедно-изморозевые отложения.

Ночная температура воздуха составит -1…6 °С, местами в восточной половине края -4…9 °С. Днем столбики термометров поднимутся до -1…+4 °С, местами в южной половине региона потеплеет до +2…7 °С. В горах ночью прогнозируют мороз -6…11 °С, днем — -1…6 °С.

На Черноморском побережье синоптики прогнозируют восточный ветер скоростью 6-11 м/с, местами его порывы будут достигать 12-14 м/с. Ночью похолодает до +4…-1 °С, днем воздух прогреется до +8…13 °С.

В Краснодаре ожидается переменная облачность без осадков. Ночью, утром и в первой половине дня на город опустится туман, а также возможен гололед. Ветер будет менять направление, его скорость составит 3-8 м/с.

Ночью столбики термометров опустятся до -2…4 °С, днем потеплеет до +2…4 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

