Изменить правила разделения оплачиваемого отпуска предложили в России
С такой инициативой в Институте исследования проблем современной политики обратились к главе Минтруда Антону Котякову.
Стандартный ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 28 дней. Согласно трудовому законодательству, он должен быть разделен на три части, одна их которых составит не менее 14 дней.
По мнению автора инициативы, у работодателя могут возникнуть проблемы из-за длительного отсутствия важного сотрудника. Кроме того, сам работник может выбрать более приоритетное разделение, например, 4 периода по 7 дней.
«В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в трудовое законодательство в части отмены нормы об обязательном наличие 14-дневного периода отпуска при его разделении», — цитирует обращение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова RT.
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