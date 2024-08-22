Изменения правил работы в такси: что ждет водителей и пассажиров с 1 сентября

Осенью в России вступят в силу изменения в законе о такси. Все водители будут обязаны иметь дополнительную страховку пассажиров — ОСГОП.

Игорь Кондратьев в такси работает с 2006 года. К деятельности относится ответственно: на руках у водителя все нужные документы. Но когда мужчина узнал об очередных нововведениях, по его словам, он испытал негодование.

«Я считаю, что это будет дополнительная нагрузка на водителя. Естественно, будет много возмущений со стороны водителей такси, которые будут недовольны введением каких-то норм, правил. Из-за них водитель будет опять платить за что-то», — делится таксист.

Владелец таксопарка Константин Манукьян опасается, что необходимость получения дополнительного документа негативно скажется на его бизнесе.

«Мы ожидаем отток водителей, потому что, во-первых, не все захотят платить за эту страховку. Во-вторых, у нас около 300 водителей, и за каждого нам придется платить, что нам невыгодно», — говорит владелец таксопарка «Элвис Такси» Константин Манукьян.

Сфера такси в России стала строже контролироваться. Так, в 2023 году появились специальные реестры: водитель, который собирается перевозить пассажиров, стал обязан проходить медосмотр.

«Также закон о такси регламентирует и внешний вид автомобиля: она должна быть определенного цвета — белого или желтого. Нужны и опознавательные знаки: шашка и шашечный пояс», — добавляет корреспондент «Кубань 24» Виктория Саввина.

Кроме того, таксист должен иметь страховку и быть оформлен как ИП или самозанятый. Также закон обязал водителей иметь ОСАГО по тарифу для перевозчиков, который в несколько раз дороже полиса для обычных автомобилистов, а приобретать водители должны его самостоятельно. Новый обязательный ОСГОП тоже ляжет на плечи перевозчиков.

«От 1 тыс. 300 рублей до 5 тыс. 500 — стоимость такого полиса за один год страхования. Это незначительная сумма. С моей точки зрения, она не окажет влияния на рост цены тарифа», — говорит юрист Алексей Аксенове.

По мнению владельцев автопарков, из-за нововведения многие водители уйдут в «серую зону», что приведет к недостатку кадров в сфере такси и, как следствие, росту цен на услуги. А у жителей Краснодара мнения разделились.

— А что делать? Опций других нет, общественный транспорт медленнее. — Все хотят зарабатывать. Нормально, не так уж дорого. — Ужасно. Такси сильно подорожало еще до этого. — Наверное, такси все же подорожает. Таксисты тоже хотят зарабатывать.

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