Издатель игр Electronic Arts ликвидировал в России юрлицо
Экономика
01.04.2023 15:15
Юридическое лицо американского разработчика и издателя компьютерных игр Electronic Arts (EA) в России ликвидировано. Такие данные 31 марта появились в едином госреестре юрлиц.
Учредителями «ООО «Электроник артс» являются нидерландская Electronic Arts Nederland B. V. и немецкая Electronic Arts GmbH. Компания была представлена в России с 2007 года, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее компания Electronic Arts (EA) перенесла все маркетинговые активности по странам СНГ в Польшу.
Компания издает многие известные игры. Например, серии Dragon Age, Mass Effect, The Sims и Need for Speed. Также EA выпускает спортивные симуляторы хоккея NHL и футбола FIFA.
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