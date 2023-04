Издатель игр Electronic Arts ликвидировал в России юрлицо

Юридическое лицо американского разработчика и издателя компьютерных игр Electronic Arts (EA) в России ликвидировано. Такие данные 31 марта появились в едином госреестре юрлиц.

Учредителями «ООО «Электроник артс» являются нидерландская Electronic Arts Nederland B. V. и немецкая Electronic Arts GmbH. Компания была представлена в России с 2007 года, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее компания Electronic Arts (EA) перенесла все маркетинговые активности по странам СНГ в Польшу.

Компания издает многие известные игры. Например, серии Dragon Age, Mass Effect, The Sims и Need for Speed. Также EA выпускает спортивные симуляторы хоккея NHL и футбола FIFA.