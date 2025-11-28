Избивший участника СВО житель Кубани получил 2 года колонии и штраф

Суд признал 56-летнего жителя Гулькевичского района виновным в умышленном причинении из хулиганских побуждений вреда здоровью средней тяжести, не опасного для жизни человека.

По данным следствия, 20 декабря 2022 года, находясь возле подъезда многоквартирного дома мужчина напал на участника СВО, приехавшего в отпуск. Причиной стало «громкое поведение» участника СВО и его друга. Злоумышленник нанес мужчине множественные удары ногами и руками по голове и телу. Повреждения квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело. Свою вину он признал частично.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы. Отбывать наказание мужчине предстоит в колонии-поселении.

Также прокуратура подала иск о возмещении морального вреда военнослужащему в размере 482 тыс. рублей. Суд удовлетворил иск в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

