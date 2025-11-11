Избивший полицейского во время побега житель Кубани получил 9 месяцев колонии

Тимашевский районный суд признал 35-летнего местного жителя виновным в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.

По данным следствия, в мае текущего года мужчина находился в полицейском автомобиле напротив магазина «Пятерочка» на улице Ленина в Тимашевске. В момент движения автомобиля мужчина предпринял попытку сбежать. Полицейские пытались его остановить. Однако мужчина, желая избежать привлечения к ответственности, несколько раз ударил полицейского руками и ногами. Полицейский получил телесные повреждения — кровоподтеки и ссадины. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело.

Он полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и принес извинения. Суд приговорил мужчину к 9 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в колонии-поселении. Он был взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

