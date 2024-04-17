Избивших водителя двоих экс-полицейских осудили в Лабинске

Приговор в отношении двоих инспекторов ДПС ГИБДД ОМВД РФ по Лабинскому району, которых обвиняли в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями с применением насилия, 17 апреля вынес Лабинский городской суд.

По данным суда, ночью 4 декабря 2022 года в ночное время инспекторы несли службу на патрульном автомобиле. Они заметили машину знакомого одного из них, с которым у инспектора ранее сложились неприязненные отношения. Автомобиль остановили, один из инспекторов отошел поговорить с водителем. Во время беседы он ударил пострадавшего кулаком в лицо, отчего тот упал и ударился головой об асфальт. После случившегося инспекторы попытались скрыть произошедшее — не сообщили в дежурную часть об инциденте, а врачам скорой помощи сказали, что мужчина сам споткнулся. В результате здоровью пострадавшему был причинен тяжкий вред.

Возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий и злоупотреблении должностными полномочиями. Суд назначил одному подсудимому 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима, второму — срок 1 год условно. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов по Краснодарскому краю.

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